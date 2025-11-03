Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ikinci denemesinde nisabı sağlayarak, yasama göreviyle toplandı.
Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 13.23'de başladı. Genel kurul bu sabah ilk girişiminde nisap sağlanamadığından toplanamamış ve 15 dakika ara verildi.
Toplantıda, 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu görüşülecek.