Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal, Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC’ye Girme” suçlarından tutuklanan Suriye uyruklu Tarky Afed, Hazem Ahmed Al Ahmed ve Besam Hamed Al Aleey bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.06.2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Fina Petrol istasyonunun önünde GKRY’de Sakinler Tarky Afed Hazem Ahmed Al Ahmed ve Besam Hamed Al Aleey’in henüz tespit edilemeyen bir yerden, GKRY’den gelerek 1. Dereceden Askeri yasak bölgeyi ihlal edip Yetkili Makamdan İzinsiz KKTC’ye giriş yaptıkları esnada bir polis ekibi tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, suçüstü tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.