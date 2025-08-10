09 ve 10.08.2025 tarihlerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından Lefkoşa ile Gönyeli’de gerçekleştirilen ve sonrasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekiplerinin de dahil olduğu “Gece Avı Operasyonu” kapsamında, D.Ö.G(E-24)’nin kullanımındaki ve M.B.(E-24)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 54.060 TL, 4.170 Euro, 1.950 Stg ve 201 ABD Doları nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde M.B.’nin Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda toplam 112 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ayrıca, bir adet 9 mm ve bir adet 7.65 mm çapında olmak üzere iki adet tabanca, tabancalara ait iki adet şarjör, 7.65 mm çapında toplam 16 adet canlı mermi ve 7.65 mm çapında bir adet boş kovan bulunarak emare olarak alınmıştır.

D.Ö.G.’nin Lefkoşa'da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.