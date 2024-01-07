Üç aydan uzun süredir İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarına maruz kalan ve ablukaya alınarak güneyle bağlantısı neredeyse tamamen kesilen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayanlar yeni bir felaketle karşı karşıya

Sokaklar ve yerinden edilmişlerin sığındığı okullar ile barınma merkezlerini basan yağmur ve kanalizasyon suları yeni trajedilerin habercisi

Gazze, 7 Ocak 24 (TAK): Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yağmur ve kanalizasyon sularının neden olduğu taşkın, Filistinlileri yeni bir dramla karşı karşıya bıraktı.

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ablukaya, İsrail'in havadan ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Cibaliya'nın sakinleri ve buraya sığınanlar temel gereksinimlerine dahi ulaşamıyor.

Evlerin büyük kısmının yıkıldığı ve altyapının tahrip edildiği kamptaki acılara, yağan şiddetli yağmurla bir yenisi daha eklendi.

Kampın orta kesiminde yer alan Ebu Raşid Göleti'nde biriken kanalizasyon ve yağmur sularının taşmasıyla sokaklar adeta göl halini aldı.

Yıkılmamış evleri, okulları, barınma merkezleri ve çadırları su basarken, halk, suya gömülen sokaklarda eşeklerin çektiği arabalar ve bisiklet gibi binek araçlarıyla ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.

- Halk, salgın hastalık tehdidiyle karşı karşıya

Sokakların ve barınma merkezlerinin kirli suyla kaplandığı kampın sakinleri, bu kez de salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, yaşanan bu yeni felaket nedeniyle çocuklarının bağırsak başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalandığını anlattı ve ilgili kurumlara, "bizi bu felaketten kurtarın" diye seslendi.

Kuzeydeki Beyt Lahiya'dan gelerek Ebu Raşid Göleti yakınlarındaki bir barınma merkezine sığınan Filistinli Yasir el-Medhun, kanalizasyon sularının evlerini basmasından muzdarip olduklarını söyledi.

Beyt Hanun beldesinden göç eden Muhammed el-Hatib ise atık suların kaldıkları okulu basması nedeniyle 2 çocuğunun bağırsak hastalıklarına yakalandığını kaydetti.

Hatib, şöyle devam etti:

"Sağlık merkezleri ile hastanelerin hizmet dışı olması ve mevcut şartlar nedeniyle bu hastalıklarla başa çıkmak çok zor. İçme suyu ve hijyen malzemelerinin yokluğu, çocukları bu hastalıklardan korumayı güçleştiriyor."

- Kampta tam bir çevre felaketi yaşanıyor

Gazze Belediyeler Birliği Koordinatörü Hüsni Muhenna, Ebu Raşid Göleti'ndeki suyu boşaltan pompaların, elektriğin ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın olmaması nedeniyle 7 Ekim'den bu yana çalışmadığını söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde çevre ve sağlık felaketleri yaşandığını, insani durumun çok kritik bir noktaya geldiğini aktaran Muhenna, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, yakıt ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların tedarik edilmesi için acil müdahaleye çağırdı.

Cibaliya Belediye Başkanı Mazin en-Neccar ise Ebu Raşid Göleti'nin pompalarını çalıştıracak gerekli yakıtın olmaması nedeniyle kamptaki su taşkınının yaşandığına dikkati çekti.

Neccar, yeni felakete ilişkin şunları söyledi:

"Bu gölet, yağmur sularının toplanması için var. Ama Gazze'nin geldiği durum ve elektrik krizi nedeniyle şu an tamamen kanalizasyon sularıyla dolmuş durumda.

Pompalar da bu suyu boşaltamayınca vatandaşların yaşadığı yerler su altında kaldı. Bu tam bir felaket."

Belediye Başkanı Neccar, binlerce kişinin salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gazze'deki belediyeler daha önce İsrail'in ana kanalizasyon şebekelerini hedef alması nedeniyle birçok bölgeyi atık suların basacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.