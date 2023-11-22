İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının yurda getirilmesi sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle yürütülen operasyonla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen, aralarında engelli, yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu Türkiye ile KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha ülkenin başkenti Kahire'den yapılan THY seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Türkiye ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Gazze'den tahliye edilenlere İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

Terminal çıkışında gazetecilere açıklama yapan Abdullah Coşkun, Türkiye'ye ulaştıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

İsrail'in hedef gözetmeyen saldırıları nedeniyle ailesini bir kez daha göremeyeceğini düşündüğünü dile getiren Coşkun, "Çok şükür aileme kavuştum. Oradan buraya gelmemiz çok zor oldu. Çok zor günler yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Refah Kapısı'ndan buraya kadar çok iyi baktılar." diye konuştu.

- "Müslümanlar, bütün dünya bizi duysun, hissetsin diye çok bekledik"

Abir Sahmud ise 45 gün boyunca çok acı şeyler gördüklerini anlatarak, "Ateş, bombalama hiç durmadı. Müslümanlar, bütün dünya bizi duysun, hissetsin diye çok bekledik ancak kimse bizi duymadı, hissetmedi. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren bizi çıkaracaklarına dair umut verdiler. Sonunda Allah'ın izniyle çıkabildik. Başkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bütün arkadaşlarım her gün, her gece bana yazdılar, 'Hayatta mısınız?' diye." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

Engelli sandalyesiyle gelen 10 yaşındaki Minna Sahmud, çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, "Suyu şekerle karıştırıp içiyorduk. Yemeği çok zor buluyorduk. Buraya geldiğim için Türkiye'ye ve başkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Sahmud, Filistin'deki çocuklar için dua edilmesini istedi.

- "Çok şükür ki Türkiye'deyiz"

Yolculardan 12 yaşındaki Maria Sahmud da geride kurtarılmayı bekleyen milyonlarca Filistinlinin olduğuna dikkati çekerek, "Yemek ve su bulamıyorduk. Çok şükür ki Türkiye'deyiz." diye konuştu.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla havalimanından ayrılırken, KKTC vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar ise tahsis edilen otobüslerle AFAD tarafından yerleştirilecekleri otellere götürüldü.

Düzenlenen tahliye operasyonları ile bugüne kadar yaklaşık 350 Türkiye ve KKTC vatandaşı yurda getirildi. Gazze'den tahliyelerin devam edeceği öğrenildi.