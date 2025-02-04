İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 47 bin 540'a yükseldi

İsrail'in yaklaşık 16 aydır devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 20'si enkaz altından çıkarılan 22 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 15. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 22 kişinin cansız bedeni ile 6 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 20'sinin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 540'a, yaralıların sayısı ise 111 bin 618'e çıktı.