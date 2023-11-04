İsrail ablukası ve yoğun saldırısı altındaki Gazze'de bir hastanenin daha yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik jeneratörleri tamamen durdurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, şiddetli yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin çalışmasını tamamen durdurdu." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastane jeneratörlerine acil yakıt sağlanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Gazze'deki yakıt krizi nedeniyle bir süre önce Endonezya hastanesinde de elektrikler kesilmişti.

Elektrik olmaması nedeniyle binlerce hasta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de uluslararası topluma, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını uyarısında bulunarak, bu duruma acil müdahale edilmesi çağrısı yapmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 150 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Kudra, İsrail'in 105 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle de 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etmişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509’u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.