Gazze’de TRT için görev yapan serbest gazeteci Yahia Barzaq dahil iki gazeteci İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail’in, 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de öldürülen gazeteci sayısı 254'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son olarak gazeteci Yahia Barzaq ve Sami Davud'un yaşamını yitirdiği belirtilirken, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci sayısının 254'e ulaştığı aktarıldı.

Sami Davud'un Gazze'de "Ravafid" televizyon kanalı adına çalıştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, Yahia Barzaq'ın ise birkaç basın organı için çalıştığı sırada hayatını kaybettiği ifade edildi.

TRT, Gazze’de kendileri için serbest gazeteci olarak çalışan Yahia Barzaq’ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Barzaq’ın saldırıların başladığı 7 Ekim'den önce yenidoğan fotoğrafçılığı yaptığı belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzaq için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü.” ifadelerini kullandı.

Filistinli fotoğrafçı Barzaq, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.