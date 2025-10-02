Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,46 dolardan alıcı buluyor.

Dün 66,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 65,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,77 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının artması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+'nın gelecek ay üretimi tekrar artıracağına dair spekülasyonlar nedeniyle yükseldi.

Ayrıca, fiyatlardaki toparlanmada, Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılabileceği beklentisiyle dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in stoklama talebi etkili oldu.

Yedi ülke grubunun (G7) maliye bakanları, Rusya’nın petrol ihracatını artırmaya devam eden veya yaptırımları delmesine aracılık eden taraflara yönelik yeni adımlar atılacağını açıkladı.

Öte yandan, OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

Suudi Arabistan'ın pazar payını artırma çabaları kapsamında OPEC+'nın kasımda günlük 500 bin varile kadar üretim artışı kararı alabileceği ileri sürüldü.

Aynı zamanda, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) çarşamba günü yayımladığı verilere göre, 26 Eylül haftasında ülkenin ticari ham petrol stokları 1,8 milyon varil artarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu artış, rafineri faaliyetlerindeki zayıflama ve talepteki yavaşlamaya işaret etti. Benzin stokları 300 bin varil, distilat stokları ise 600 bin varil yükseldi.

ABD'de Kongre’nin bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle başlayan hükümet kapanışı da piyasaları baskıladı. Kapanışın, tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri gibi kritik ekonomik göstergelerin açıklanmasını geciktirebileceği ve bu durumun enerji talebine yönelik öngörüleri zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, arz fazlası endişeleri, siyasi belirsizlikler ve OPEC+'nın üretim kararlarına ilişkin beklentilerin piyasalarda dalgalanmayı artırdığını kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,98 doların direnç, 64,70 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.