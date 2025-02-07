

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna: "Yağmur suları ve şiddetli rüzgarlar, barınma merkezlerini ve geçici kampları vurdu. Onlarca çadır uçtu veya sular altında kaldı"

"Bugün gördüğümüz şey gerçek bir insani felakettir. Evlerini kaybetmiş olan Filistinli aileler, trajik koşullarda yaşıyorlar, kendilerini şiddetli soğuktan koruyacak bir çözüm bulamıyorlar"

Gazze Belediyesi, bölgede hakim olan şiddetli rüzgar ve yağışın yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına zarar verdiğini, Gazze'nin "gerçek bir insani felaketi yaşadığını" duyurdu.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağmur suları ve şiddetli rüzgarlar, barınma merkezlerini ve geçici kampları vurdu. Onlarca çadır uçtu veya sular altında kaldı." dedi.

Gazzeli yetkili, aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin geceyi şiddetli soğukta ısıtıcılardan yoksun bir şekilde geçirdiğini dile getirdi.

- Gazze kentinde acilen en az 120 bin çadıra ihtiyaç var

Muhenna, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler için en az 120 bin çadır veya barınma yerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle tıbbi ve insani ihtiyaçların yokluğunda yaşamanın zorluğuna dikkati çeken Muhenna, barınma problemleri ve soğuk hava ile yerinden edilen Filistinlilerin karşılaştığı zorlukların arttığını, en temel yaşam gereksinimlerinin bulunmasının zorlaştığını aktardı.

- "Bugün gördüğümüz şey gerçek bir insani felakettir"

Muhenna, "Bugün gördüğümüz şey gerçek bir insani felakettir. Evlerini kaybetmiş olan Filistinli aileler, trajik koşullarda yaşıyorlar, kendilerini şiddetli soğuktan koruyacak bir çözüm bulamıyorlar." dedi.

Gazzelilerin acilen barınma ve ısınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Muhenna, uluslararası ve insani kuruluşlara "benzeri görülmemiş zor şartlara maruz kalan" Filistinlilerin kurtarılması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

- "Gazze Şeridi gittikçe kötüleşen bir insani krizle karşı karşıya"

Muhenna, "Gazze Şeridi gittikçe kötüleşen bir insani krizle karşı karşıya. Uygulanan kuşatma ve yardım ulaştırmanın zorluğu nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin ihtiyaçları her gün artıyor." dedi.

Gazzelilerin yaşadığı sıkıntıları aşmanın yollarına ilişkin Muhenna, acil bir uluslararası müdahalenin gerekliliğine vurgu yaptı.

- Gazze'de şiddetli rüzgar ve yağış etkili oluyor

Gazze Şeridi'nde son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası, şiddetli yağış ve rüzgarlar, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybedip derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin hayatını son derece zorlaştırdı.

Şiddetli rüzgarlar sebebiyle çadırların uçtuğu ve İsrail'in altyapıya büyük oranda zarar verdiği Gazze'de çok sayıda çadır da sular altında kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 471 gün sürdüğü saldırılarda hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.