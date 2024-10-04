Gazze'de gönüllü olarak görev yapan 99 doktor, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazarak İsrail'in iddialarının aksine, çalıştıkları hastanelerde herhangi bir askeri faaliyete şahit olmadıklarını bildirdi.

"Gazze Sağlık Mektupları" adlı sitede yayımlanan ve Gazze'deki hastanelerde bulunan 99 doktordan oluşan grubun imzasıyla ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e gönderilen mektupta, "İsrail'e yapılan askeri, ekonomik ve diplomatik desteğin acilen durdurulması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı "akıl almaz suçlar" şeklinde nitelendirilen mektupta, "Kesinlikle net olarak şunu belirtmek istiyoruz. Hiçbirimiz bir kez bile Gazze'deki hastanelerde veya diğer sağlık tesislerinde Filistinlilerin herhangi bir askeri faaliyetine şahit olmadık." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, Gazze'deki tüm sağlık altyapısının sistematik ve kasıtlı olarak hedef alındığı gerçeğinin, ABD hükümeti tarafından kabul edilmesi gerektiği vurgulanarak birçok sağlık çalışanının İsrail tarafından işkence ve katliama maruz kaldığı kaydedildi.

Gazze'deki hastanelerde tedavi gören yaralı kadın ve çocukların "yaygın beslenme yetersizliği ve yetersiz tıbbi malzeme" nedeniyle acı çektiği aktarılan mektupta, temmuz ayında tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve Gazze'deki gayriresmi ölü sayısının 118 bini aştığı belirtilen araştırma hatırlatıldı.

Mektupta, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan "aç ve hasta" Gazze halkının sürekli yerlerinden edilmesi "kesinlikle şoke edici" olarak nitelendirildi ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar "uluslararası silah ambargosu" uygulanması gerektiği çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de sık sık çeşitli iddialarla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda resmi rakamlara göre yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 788 Filistinli öldü, 96 bin 794 kişi yaralandı.