Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Gazze'de bir haftadan kısa bir sürede 270 Filistinli çocuğun İsrail saldırılarında can vermesine tepki gösterdi.

İngiltere merkezli kuruluşun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında Gazze'de bir haftada 270'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Save the Children İnsani Yardımlar Direktörü Rachael Cummings de "Bombalar düşüyor, hastaneler yerle bir edildi, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessiz." açıklamasında bulundu.

Cummings, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 50 bini aştığı Gazze'deki duruma ilişkin, "Yardım yok, güvenlik yok, gelecek yok." ifadesini kullandı.