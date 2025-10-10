İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nde enkaz altından 35 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce saldırılar düzenlediği yerlerdeki enkazdan bazı Filistinlilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığı belirtildi.

Gazze kentinin birkaç bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 19 kişinin naaşına ulaşıldığı aktarılan haberde, İsrail'in daha önce Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bombaladığı bir evde yaşamını yitiren 9 kişinin çıkarıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı vurgulanan haberde, ateşkesten sonra Gazze'de enkazlardan toplam 35 kişinin cenazesine ulaşıldığı ifade edildi.

Öte yandan haberde, İsrail'in bu sabah ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- İsrail'in çekildiği yerlere dönüş için uyarı

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelere ve sınıra yakın noktalara dönüş yapma konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusu resmi olarak çekildiğini duyurmadığı sürece söz konusu bölgelere dönmeme çağrısı yapan Basal, "Bu uyarıya uymamanız halinde hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün akşamki toplantısında anlaşmayı onaylamasının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes devreye girdi.

Times Of Israel gazetesinde çıkan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı belirtilmişti.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze'deki kısmi çekilmesinin saat 12.00'de tamamlanmasının beklendiği ifade edilmişti.