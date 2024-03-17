Gaziveren ve Çamlıköy direnişleri ve direnişlerde şehit düşenler için salı günü anma törenleri düzenlenecek.

Gaziveren Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiirler okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

-Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde de tören yapılacak

Çamlıköy’deki tören Şehit Emin İzzet Büstü önünde saat 10.00’da başlayacak.

Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, şiirler okunacak.

Çamlıköy’deki tören, dua okunmasıyla sona erecek.

Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde salı günü öğle namazından sonra şehitler için mevlit okutulacak.