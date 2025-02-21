Gazimağusa  Kaymakamlığı başkanlığında, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Orman Dairesi Kantara Bölge  Şefliği, Gazimağusa Çevre Dairesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)  organizasyonunda  24-28 Şubat arasında gerçekleştirilecek budama nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruya göre, pazartesi günü eski Lefkoşa yolu  Sosyal Konutlar önündeki, ağaçların budaması yapılacak. Bu nedenle bu güzergah  10.00-13.00 ile 13.45-15.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

 Söz konusu güzergahı kullanacak ağır vasıtaların geçişleri kontrollü olarak sağlanacak. Salon araçlar ise  DAÜ üst geçit yanındaki kampüs giriş kapısı ile   DAÜ Sabancı Yurdu arkasındaki Sosyal Konutlar çıkış kapısını kullanarak yollarına devam edebilecekler.

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