Gazimağusa’da salı günü beşinci kattaki bir dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Emmanuel Nsıkak David (E) tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Polis açıklamasına göre, David Kardeşlik Sokak’taki bir apartmandan henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı taş parke zemine düşmüş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

David’in 12.90 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor.