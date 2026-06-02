Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 77 yaşındaki Kıbrıslı Rum A.L mahkemeye çıkarıldı.

Casinoda cep telefonu çaldığı tespit edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emine Çıkan olguları aktardı. Polis, zanlının 4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda bir şahsa ait Redmi marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Kamera görüntüleriyle belirlendi

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini, 5 Mayıs’ta hakkında tutuklama emri alındığını ancak Güney Kıbrıs’a geçtiği için yakalanamadığını kaydetti.

Lokmacı Kapısı’nda tutuklandı

Polis, zanlının 1 Haziran’da aracını sınıra park edip yürüyerek Lokmacı Kapısı’na geldiğini, burada görevli polisler tarafından tutuklandığını açıkladı.

Çaldığı telefonu kızına getirtti

Polis, zanlıdan izahat istendiğinde suçunu kabul ettiğini ve telefonu aracında bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının kızını arayarak aracından telefonu alıp getirmesini istediğini, zanlının kızının telefonu getirerek kendilerine teslim ettiğini belirtti.

Telefonun sıfırlandığı ortaya çıktı

Polis, telefonda yapılan incelemede cihazın tamamen sıfırlandığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu ve KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı cezaevine gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 günü aşmayan süreyle davasını cezaevinde beklemesine emir verdi.