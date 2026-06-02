Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, GAÜ’nün kuruluşunun 41’inci yılını kutladı.

Serhat Akpınar, kutlama mesajında, geçmişten bu yana yanlarında yer alan tüm çalışanlara, öğrencilere, mezunlara, diğer kişi ve kurumlara teşekkür etti.

“Hayal ve inançla başlayan” diye nitelediği yolculuğu değerlendiren Akpınar, “GAÜ, bir cesaret ve var olma hikayesidir, bir ailedir, bir fikirdir, bir vizyondur.” dedi.

Gençlere dünyaya açılan kapılar sunmayı, eğitimin gücüyle geleceği şekillendirmeyi ve Kıbrıs Türk halkının sesini uluslararası akademik dünyaya taşımayı hedeflediklerini ifade eden Akpınar, bu hayalin o gün atılan adımların bir gün gerçeğe dönüşerek dünyanın dört kıtasına ulaşacağını, on binlerce mezunun hayatına dokunacağını ve farklı ülkelerden gelen öğrencileri aynı kampüste buluşturacağını bildiklerini söyledi.

Kuruluş günleri ve sonrasında yaşananlara ilişkin hatıralarına değinen Akpınar, “Fırtınalar” olarak tanımladığı engeller, engellemeler ve haksız eleştirilerle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Tüm bu süreçlerde inançlarını kaybetmediklerini belirten Akpınar, eğitimin sınırları aşan gücüne, bilimin insanlığı birleştiren ortak dili olduğuna ve gençlerin geleceği değiştirebileceğine inandıklarını ifade etti.