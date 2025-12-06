Her Daim Doğa Dostları Grubu, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta İklim Değişikliği ve Taşkınlar” konulu seminer bu sabah gerçekleştirildi.

Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ’un sunduğu seminer Gazimağusa Bandabuliya’da yer aldı.

Seminerin sonunda Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından Dr. Bertuğ Akıntuğ’a teşekkür belgesi sunuldu.