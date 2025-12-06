Değirmenlik-Haspolat yolu üzerinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 19.00 sıralarında, Değirmenlik-Haspolat yolu üzerinde, Orhan Kedi yönetimindeki JD 393 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Ömer Bayraktar yönetimindeki PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın ardından kontrolsüzce yoluna devam eden JD 393 plakalı araç, yolun solunda banket içinde bulunan bir işyerine ait levhaya da çarparak savruldu ve kendi ekseni etrafında dönerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan JD 393 plakalı araç sürücüsü Orhan Kedi ile araçta yolcu olarak bulunan Tuğrul Kavaz’ın tedavileri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.