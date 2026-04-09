Gazimağusa'da alkollü bir sürücü kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Topçular Bulvarı'nda 15.30 sıralarında, Hüseyin Özberkcan (E-51) 247 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 600 plakalı salon araçla, aynı istikamette seyreden İlhami Demir (E-42) yönetimindeki LJ 291 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Özberkcan alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.