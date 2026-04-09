Gazimağusa'da dikkatsiz sürüş yapan bir kişi, kullandığı araçla kaldırıma çıkarak üç kişiye çarptı, yaralanan üç kişinin ikisinde kırık tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde, Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampusundaki Albert Einstein Sokak'ta Demir Gener (E-20) yönetimindeki PY 592 plakalı salon araçla, tehlikeli bir şekilde seyrederken, kaldırıma çıkarak, yaya Necat Şenkurt (E-19), Enver Aydener (E-19) ve İbrahim Efe Buldu'ya (E-18) çarptı, araç ardından bahçe korkuluklarına çarparak durdu.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; Enver Aydener’in sağ kolunda, Necat Şenkurt'un ise sağ ayak topuğunda kırık tespit edildi.

Demir Gener tehlikeli araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.