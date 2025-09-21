20.09.2025 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Mehmet AÇIKGÖZ (E-28), 241 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 328 plakalı salon araç ile batı istikametinde doğru seyrettiği sırada tır park alanı önlerine geldiğinde karşıdan gelen trafiğe öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce sağa isimsiz sokağa dönüşe geçtiği sırada, bu esnada aynı bulvar üzerinde karşı istikametten gelemekte olan ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden 87 mlgr alkollü tesiri altında seyreden Ahmet HAYTA (E-31) yönetimindeki ZE 755 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan her iki araç sürücüsü tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.