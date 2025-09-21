Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,576 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 388 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 58 araç ise trafikten men edilmiş ve 3 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

31’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

8’i sigortasız araç kullanmak,

11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

4’ü muayenesiz araç kullanmak,

19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

26’i A işletme izinsiz araç kullanmak,

1’i elektrikli scooter kullanmak,

1’i trafik ışıklarına uymamak,

9’u cam filmli araç kullanmak ve

128’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.