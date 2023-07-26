Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihi 14 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.
Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihi 14 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.
Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.
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