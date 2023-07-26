Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihi 14 Ağustos Pazartesi günü olarak belirlendi.

Miçotakis’in yarın Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret ertelendi Miçotakis’in yarın Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaret ertelendi

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser yazılı açıklamasında, belirtilen tarihten önce harup toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.