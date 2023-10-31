Gazimağusa'da gümrüksüz mal bulunduran ve İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket eden bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, bugün saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa'da faaliyet gösteren M.S.'ye (E-42) ait dövme salonunda, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş piercing deliği açmada kullanılan 339 adet damar yolu açma iğnesi ve 8 adet doku uyuşturucu ilacı tespit edildi . Bulunanlar emare olarak alınırken M.S. tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.