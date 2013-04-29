Gazimağusa Türk Maarif Koleji ögrencileri sarsıntıyla birlikte solugu okul dışında aldı; ögretmenler tarafindan tedbir amacıyla sınıflar boşaltıldı.



Depremin şiddetiyle okul camlarının titrediği ve kısa süreli korku yaşandığı öğrenildi.



Kandilli Rasathanesinin resmi web sitesindeki bilgilere göre Akdeniz açıklarındaki son deprem bugün saat 10.54te 2.0 şiddetinde oldu.



Gazimağusa TMK ögrencilerinin bir süre sonra sınıflarına döndükleri ve derslerine devam ettikleri ögrenildi.



TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.30da, Akdeniz açıkları Gökova Körfezinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.