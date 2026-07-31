Gazimağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

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Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Palm Beach Plajı’nda Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Turizm Polisi Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.Y’nin (E-38) üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda şahsın tasarrufunda sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası ile tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, polis soruşturması sürüyor.