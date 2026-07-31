Gazimağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Palm Beach Plajı’nda Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Turizm Polisi Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.Y’nin (E-38) üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda şahsın tasarrufunda sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet kağıt parçası ile tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, polis soruşturması sürüyor.