Gazimağusa'da bugün bir apartman dairesinde, klimanın kısa devre yapması yüzünden yangın çıktı. Yangında dairenin bazı odalarındaki eşyalar yandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 14.20'de Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'taki Reflex Team - 5 isimli apartmanın bir numaralı dairesinin salonunda bulunan klima iç ünitesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu salon ve mutfaktaki eşyalar yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.