23.06.2025 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Ilıman GYLYJOV (E-30) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KZ 598 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan Selin KARA (K-21) sorumluluğundaki VM 503 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
KZ 598 plakalı araç sürücüsü Ilıman GYLYJOV, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.