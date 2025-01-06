Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Gazimağusa’da 9 Ocak tarihinde açık artırma ile araç satışı yapacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Yük Limanında, 1 Adet Lansing Marka 40 Ton kaldırma kapasiteli Forklift, açık artırma usulü peşin satış ile saat 10.00'da satışa sunulacak.

Çek ile ödeme yapılması halinde, çekin karşılığı bankadan tahsil edildiği zaman malın tesliminin yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın yapılacağı yerin, Gazimağusa Yük Limanı Ahmet Züğürt Sokak Ofisler Yolu Kantar Yanı olduğu kaydedildi.