Gazimağusa ve İskele bölgelerinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-13.30 saatleri arasında; Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyünde olacak.