UBP 'in Eylül yada Ekim ayında yapılması beklenen kurultaya az bir zaman kala kurultay öncesi yapılacak örgüt ve ilçe başkanları secimleri öncesi geçtiğimiz gün UBP Gazimağusa ilçe binasında düzenlenen bahar kahvaltısında ilçe başkanlığına adaylığını açıklayan şimdiki ilçe başkanı Nahit Öncü’ye Gazimağusa muhtarlarından sonra UBP Maraş örgüt başkanlarından da Nahit Öncü ve Başbakan Ünal Üstel’e tam destek çıktı.

Gazimağusa ilçe başkanlığına geldikten sonra UBP 'yi toparlayan binanın çehresini değiştiren halkın sorunları ile yakından ilgilenen Öncü'nün İlçe başkanlarında Ünal Ustel'in en büyük gücü olarak gösteriliyor .