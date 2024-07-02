Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün kaza yapan alkollü sürücü tedavisinin ardından tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Murat Kurum (E-39) 70 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KA 593 plakalı salon araçla Gazimağusa-Karpaz anayolunda Çayırova istikametinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Murat Kurum, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı.
Kaynak: rss