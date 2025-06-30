Gazimağusa - İskele ana yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre Tansay FELLAHOĞLU (E-85) yönetimindeki KG 330 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametinden İskele Granel Çemberi istikametine doğru seyrettiği esnada Sea Life Otel önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu yolun solunu muhafaza etmeyip, sağ şerite geçerek, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Salih PAKARI (E-20) yönetimindeki NB 210 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışmanın etkisi ile NB 210 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilirken kaza sonucu yaralanan NB 210 plakalı araç sürücüsü Salih PAKARI ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Tanem KISA (K-15) ve Atınç ALASYA (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından gözetim altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.