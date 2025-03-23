GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANLIĞININ HER ETKİNLİĞİNDE KALABALIKLAR SALONA SIĞMIYOR...

Ergün Yahat

İlçe başkanlığının Palmbeach hoteldeki iftar yemeğine 500 kişi katılırken kalabalık salona sığmadı...

Gazimağusa ilçe başkanlığının dün akşam palm Beach hotelde düzenlemiş olduğu iftar yemeğine partililerin salona sığmadığı görüldü .İftar yemeğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , bakanlar milletvekilleri belediye başkanları yanında çok sayıda partili katıldı. İftarda sırasıyla ilçe başkanı Nahit Öncü ,Genel sekreter Oğuzhan Hasipoğlu,Başbakan Ünal Üstel ve en sonda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.