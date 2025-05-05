Türk Devletleri Teşkilatı KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, KKTC’nin, TDT’nin, tüm alt kuruluşlarında görünür olmasının kabul gördüğünü, KKTC’nin gözlemci üyeliğinin herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya olmadığını vurguladı.

Girne'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi 17. Toplantısının, AB-Orta Asya Zirvesi’nin sonuç bildirisi nedeniyle ivedi olarak toplandığı yönündeki algının yanlış olduğunu söyleyen Bozkurt, toplantının KKTC’de yapılması kararının altı ay önce verildiğini kaydetti.

İsmail Bozkurt yaptığı yazılı açıklamada, 1-2 Mayıs’ta Girne’de gerçekleştirilen TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısında, KKTC Aksakalı olarak ülkeyi temsil ettiğini belirtti.

TDT Aksakallar Konseyi’nin, danışma nitelikli bir oluşum olduğunu, TDT devlet başkanlarından oluşan Zirve’ye tavsiye nitelikli öneriler sunduğunu ifade eden Bozkurt, örneğin, "Ortak Alfabe" konusundaki öneriyi, Aksakallar Konseyi’nin yaptığını, zirvenin de buna onay verdiğini kaydetti.

-“Aksakallar Konseyi altı ayda bir dönem toplantısı biçiminde toplanır”

Girne’de yapılan TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı’nın, AB-Orta Asya Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi nedeniyle ivedi olarak toplandığı yönünde bir algı doğduğunu belirten Bozkurt, bu algının yanlış olduğunu, Aksakallar Konseyi’nin altı ayda bir dönem toplantısı biçiminde toplandığını vurguladı.

Toplantının, KKTC’de gerçekleştirilmesi yönündeki kararın altı ay önce verildiğini belirten Bozkurt, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2025 Yılı Eylem Planı’nda yer alan, KKTC’de toplantı ve etkinlikler düzenlenmesine yönelik yönlendirmenin somut bir sonucu olarak yaşam bulduğunu ifade etti.

Toplantıda asli üyelerin tümünün de üst düzeyde temsil edildiğini kaydeden Bozkurt, “Üç ülkenin (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan) aksakalları eski başbakan statüsündedir” dedi.

-“KKTC’nin gözlemci üyeliği herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya değildir”

KKTC’deki 17.Toplantı’nın, AB-Orta Asya Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi nedeniyle ya da yansıması biçiminde değil, ondan çok önce ve olağan biçimde kararlaştırıldığını yineleyen Bozkurt, şunları kaydetti:

“Daha da önemlisi o Sonuç Bildirisi’nin bize herhangi bir olumsuz yansıması olmadığını, tüm asli üye devletlerin aksakallarının ülkemiz için çok sıcak yaklaşım gösterdiklerini, dile getirdiğimiz tüm hususların, bu bağlamda KKTC’nin TDT tüm alt kuruluşlarında da görünür olmasının kabul gördüğünü özellikle vurgulamak gerekir.”

“KKTC’nin gözlemci üyeliği herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya değildir” vurgusu yapan İsmail Bozkurt, “Tersine AB-Orta Asya Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi’ne karşın TDT içindeki yerimizin daha da sağlamlaştığı değerlendirilmesi yapılabilir” dedi.