Polis dün gece Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri yaptı, denetimlerde ikamet izinsiz 12 kişi tutuklandı.

-Gazimağusa’da ikamet izinsiz 9 kişi tutuklandı, 2 bin 855 araç sürücüsü denetlendi, 2 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 855 araç sürücüsü kontrol edildi ve 329’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 513 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edildi.

-Girne’de yasak olduğu halde kumarhanede bulunan 37 kişi tespit edildi, 985 araç sürücüsü kontrol edildi, 29 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 37 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 985 araç sürücüsü kontrol edildi ve 107’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 288 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç trafikten men edildi.

-Güzelyurt’ta ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı, 350 araç kontrol edildi, 3 araç trafikten men edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 350 araç sürücüsü kontrol edildi ve 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 70 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.