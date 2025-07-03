GAZİMAĞUSA BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIN KORKULU RÜYASI OLAN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

Ergün Yahat

Son zamanlarda Gazimağusa bölgesinde bir çok eve girip hırsızlık yapan ve bölge halkının korkulu rüyası olan çete elemanları Gazimağusa Polis müdürlüğü ekiplerinin hırsızların yakalanması için seferberlik ilan ederek dün akşam Çürümleri Önleme Şubesi ÇÖŞ ekipleri tarafından Salamis bölgesi ormanlık alanda kaldıkları çadırda kıs kıvrak yakalndılar.

Zanlıların Kıbrıs'a Hatay plakalı araba ile geldikleri çadırın yanında park halindeki araçta yapılan armada bir miktar nakit paraların bulunduğu öğrenildi.

Hırsızlık zanlıları bugün mahkemeye çıkartılıp haklarında 1 gün tutukluluk kararı alındığı öğrenildi.

Detaylar gelmeye devam edecek..