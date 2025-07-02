Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi tarafından, hijyen koşullarına uyan ve yasal mevzuata eksiksiz riayet eden işletmelere, denetimin yapıldığı tarihi içeren “Teşekkür Belgesi” verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, işletmelerdeki hijyen standartlarını yükseltmek ve halk sağlığını korumak amacıyla başlatılan uygulamayla hijyen kurallarına uyan işletmelerin takdir edilmesi ve diğer işletmelerin de teşvik edilmesi hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, halk sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını kaydederek, denetimlerde sadece eksik tespit etmeyi değil, örnek davranış sergileyen işletmeleri de görünür kılmayı önemsediklerini belirtti.

Uluçay, “Teşekkür belgesi uygulamamızla, hijyen standartlarını en üst seviyede tutan işletmeleri hem takdir ediyor hem de toplum önünde görünür kılıyoruz. Bu uygulamanın hem iş yerleri arasında pozitif bir rekabet yaratacağına hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda hizmet almasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza da, uygulamanın farklı sektörleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını kaydederek, amaçlarının ceza yazmaktan önce bilinç oluşturmak olduğunu vurguladı.

Oza, hijyen koşullarına özen gösteren, mevzuata uygun çalışan işletmelere teşekkür belgesi sunarak hem onları motive ettiklerini, hem de örnek oluşturduklarını ifade etti.