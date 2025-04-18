GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ DİLENCİLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa'da özellikle Cuma günleri minibüs ile gelip belirli bölgelere dağıtılan çocuklu kadınlar özellikle çocukları öne sürerek kalem satmak bahanesi ile çocuğuma bez alacam karnımız aç hamileyim doğacak çocuğuma süt alacak paramız yok diye esnaf ve vatandaşlara duygu sömürüsü yapan çete kadınlara şikayet üzere Gazimağusa belediyesi zabıta ekipleri müdahale edip yasanın verdiği yetkileri uygulamaları takdir topladı..