Gazimağusa Belediyesi (GMB) Zabıta Birimi, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini genişleterek, üretim yapan fabrika ve gıda üretim tesislerinde ürün muhafaza koşullarına ilişkin yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, gıda ürünlerinin uygun sıcaklık koşullarında saklanıp saklanmadığı, termometre cihazlarıyla yapılan ölçümler aracılığıyla yerinde denetlenmeye başlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, zabıta birimi tarafından sürdürülen rutin denetimler kapsamında, marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, restoran, pastane ve benzeri gıda işletmelerinde ise hijyen koşulları ile yasal çalışma belgeleri düzenli olarak kontrol edilmeye devam ediyor. Yeni uygulama ile birlikte, özellikle üretim ve muhafaza aşamasında ürün saklama sıcaklıklarının mevzuata uygunluğu da denetim kapsamına alınarak kontroller sıklaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, halk sağlığının korunmasının belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Gıda güvenliğinin sağlanmasında, ürünlerin uygun koşullarda ve doğru sıcaklıkta muhafaza edilmesi büyük önem taşımaktadır. Başlattığımız bu yeni uygulama ile üretim yapan işletmelerde muhafaza koşullarını daha yakından takip ediyoruz. Amacımız cezai işlem uygulamak değil, işletmelerin kurallara uyumunu sağlamak ve halk sağlığını korumaktır. Tüm işletmelerin belirlenen standartlara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz.”

Oza, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin düzenli, planlı ve aralıksız şekilde sürdürüleceğini belirterek, işletmelerin yasal yükümlülüklere uygun hareket etmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.