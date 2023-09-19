Gazimağusa Belediyesi, Yeniceköy’den itibaren İskele, Karpaz ve Gazimağusa’ya bağlı tüm yerleşim birimlerinde, üç gün su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintinin bugünden itibaren olacağını belirten belediye, suyu tasarruflu kullanılması için çağrı yaptı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nden KKTC'ye su temin projesi kapsamında Gönendere bölgesinde oluşan arızadan dolayı 19- 21 Eylül tarihleri arasında onarım çalışması yapılacak” denildi.

Onarım çalışmaları sırasında, Yeniceköy’den itibaren İskele, Karpaz ve Gazimağusa’ya bağlı tüm yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacağı kaydedilen açıklamada, bu süreçte belediyeye bağlı tüm bölgelere su dağıtımı yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, halkın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları gerektiği vurgulandı.