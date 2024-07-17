Gazimağusa Belediyesi (GMB), Tuzla Bölgesi’nde Gossip Evleri olarak bilinen bölgede, kış aylarında aşırı yağışlar nedeniyle oluşan soruna yeni drenaj hattı projesiyle kalıcı çözüm sağladı.

GMB’den yapılan açıklamaya göre, mevcut drenaj hattının işlevini yitirmesi nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için GMB Bayındırlık Birimi tarafından Mehmet Ömer ve Sadık Cemil Sokak’ta yaklaşık 350 metrelik yeni yağmur suyu drenaj hattı yapıldı.

Yağmur Suyu Drenaj Hattı Projesi kapsamında her iki sokakta yapılan kazılarla yeni drenaj hattı kazılarak, boru döşemesi yapıldı, ızgaralar takıldı ve asfalt dökümü de yapılarak proje tamamlandı.

Yapılan çalışmayla, kış aylarında bölgenin yağmur suyuyla ilgili sorun yaşamayacağı da ifade edildi.