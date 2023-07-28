Gazimağusa Belediyesi, şebekeye basınçlı su verilebilmesi için ana su deposunda yeni su pompasını devreye koyduğunu duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında su dağıtımında yeterli basınç ve miktarda suyun şebekeye verilememesi nedeniyle özellikle Harika, Beşevler, Tuzla köyiçi, Anadolu Mahallesi ve Akyar bölgelerinde zaman zaman su temininde aksaklıklar yaşanıyor. Bu nedenle, Gazimağusa Belediyesi ana su deposunda yeni bir su pompasını devreye koydu.

DAÜ kampüsü yanındaki Su İşleri Dairesi’nin ana deposundan su dağıtımının yapıldığı su kulesine su pompalayacak 50 HP gücündeki yeni su pompası sayesinde, günlük yaklaşık 4 bin metreküp su artışı sağlanmış olacak. Yeni eklenen pompa ile sayıları 5’e ulaşan ve toplamda 230 HP gücüne erişen su pompaları sayesinde suyun ulaşmasında zorluk yaşanan yüksek ve uç bölgelere daha hızlı ve basınçlı su dağıtımı da mümkün olacak.

Açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin su altyapısının geliştirilmesi, şebekede debi ve basıncın yetersiz olduğu durumlarda yüksek teknolojili santrifüj pompa sistemlerinin montesi ve merkezi depodaki diğer pompaların daha verimli pompalar ile yenilenmesi için de önümüzdeki dönemde çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi.