Gazimağusa Belediyesi, Harika Mahallesi’ne bağlı 3 sokağa şebeke su hattı döşeneceğini açıkladı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nin kentin su altı yapısını güçlendirme ve yenilemeye yönelik çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, daha önce ana su şebeke hattı bulunmayan Harika Mahallesi’ne bağlı 3 sokağa, yeni proje ile şebeke su hattı döşeneceği belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Mustafa Katip, şebeke su hattı çalışmalarının bugün Harika Mahallesi’ne bağlı Badem Sokak’ta başladığını kaydetti.

Harika Mahallesi Ana Su Şebeke Hattı Projesi kapsamında Badem Sokak, Musa Sokak ve Azot Sokak’a toplam 600 metrelik ana su şebeke hattı boru döşemesi yapılacağını dile getiren Katip, malzeme tedarikinin ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi tarafından sağlandığını, kazı boru döşeme, yapım ve işçiliğin de Gazimağusa Belediyesi tarafından iş birliği içerisinde yürütüldüğünü belirtti.

Katip, projenin 10 günde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.