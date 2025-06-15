Gaziler köyünün batı kısmında, dün 14.00 sıralarında bir şahsa ait tarlada, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu, 4 dönümlük alandaki anızlar, 4 rulo balya ve ahşap elektrik direği yanarak zarar gördü.
-Lefkoşa’da yangın
Lefkoşa’da dün 17.30 sıralarında Büyük Kaymaklı Eğlence Bölgesinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Polis, çıkan yangın sonucu, 15 dönüm kıraç alan içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, kuru ot ve çalılıkların yanarak zarar gördüğünü açıkladı.