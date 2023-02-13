Gaziantep için hesap vakti: Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantep'e sevk edilecek.