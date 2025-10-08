Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "DEAŞ ile mücadele kisvesi altında, bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Uluslararası toplumun, DEAŞ ile mücadelede yöntem değişikliğine gitmesi gerekmekte olduğunu söyleyen Fidan, Suriye hükümetinin DEAŞ'a karşı eşgüdüm halinde operasyonlar gerçekleştirme iradesine sahip olduğunu vurguladı.

Fidan, "Bu iradenin gerekli yetenek ve kapasite ile desteklenmesi konusunda Suriye'ye hep beraber yardımcı olmalıyız. Türkiye, Suriye hükümetinin DEAŞ'la mücadele imkanlarının gelişmesine katkı sağlamayı sürdürecektir. Bu noktada DEAŞ ile mücadele kisvesi altında bölücü bir gündem takip eden SDG'nin artık bu denklemden vazgeçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suriyeli mevkidaşı ile bugünkü görüşmesinde, tüm bu hususların ve 10 Mart mutabakatının ivedilikle, bütünüyle hayata geçilmesi konusunda atılabilecek adımların etraflıca değerlendirildiğini aktaran Fidan, "Her defasında altını çizdiğimiz üzere 911 kilometrekare sınırı paylaştığımız Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği bakımından kilit önem taşımaktadır. Suriye'nin güvenliğine kasteden unsurlar, ülkemiz için de bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır."

Bakan Fidan, SDG'nin başka bir gündemle düşünüp farklı şekilde hareket ettiğini ve takiye yapmaması gerektiğini vurgulayarak, her iki tarafın lehine olacak, Suriye'nin birliğine bütünlüğüne hizmet edecek bir çözümün ortaya konması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bunu barışçıl yöntemlerle hayata geçirilmesini temenni ettiğini, bunun önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'deki ortamdan hiçbir terör örgütünün ne bölgedeki herhangi bir ülkeye, ne de bizim için bir tehdit olmaması önemli." dedi.

Fidan, Türkiye'nin tehdit sistemini yıllardır gördüğünü, Türkiye içinde barınamayan terör örgütlerinin kendilerini sınırın dışına attığını ve orada kendilerine bir dünya kurup Türkiye'ye yönelik operasyon yaptığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Biz bu sistemi tamamıyla bitirme kararı aldık. Tehdidi geldiği yerde karşılıyoruz, yakından takip ediyoruz. Türkiye'nin içinde bırakmadığımız gibi, Türkiye'nin dışında da, bölgenin kaderine olumsuz etki eden çıbanbaşı olmasını istemiyoruz. Bu noktada bütün taraflar üzerine düşen görevi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.