Kamuoyunca tanınan birçok ünlü isim ve bazı sosyal medya fenomenleri hakkında uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'ndan kan örneği alınacak.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapılacağı belirtildi.



Operasyonda gözaltı işlemi gerçekleşmedi, İstanbul'da bulunan isimlerin ifade ve kan örnekleri alınma işlemi başladı.



-Hangi isimler şüpheli?



Anadolu Ajansının verdiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında ifadesi ve kan örnekleri alınacak isimler şöyle:

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu

Tüzünataç'a hapis cezası verilmiş, Polatlar gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında kan örneği alınacak ünlü isimler arasında bulunan Berrak Tüzünataç daha önce uyuşturucu madde kullanma suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava 2017 yılında görülmüş, ünlü oyuncuya 20 ay hapis cezası verilmişti.

Sosyal medya ünlüsü çift, Dilan ve Engin Polat da daha önce uyuşturucu operasyonu ile gündeme gelmişti. Polat çifti, 2 Mart'ta uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Hastanede kan örnekleri alınan çift, savcılık talimatıyla serbet kalmıştı.